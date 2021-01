Meuble Intérieurs : croissance de 17% des revenus consolidés au 4ème trimestre de 2020

L’année 2020 a été marquée par une pandémie, qui a contraint le gouvernement à décréter un confinement pendant un certain nombre de semaine.

Les conséquences étaient lourdes d’un point de vue opérationnel dont la suspension provisoire de l’activité courant le deuxième trimestre de l’année 2020.

Face à cette situation et grâce à la solidité de ses fondamentaux ainsi que la réactivité de ses équipes la société a réussi malgré cet événement à assurer un chiffre d’affaires courant 2020 équivalant au même niveau d’activité courant 2018 mais qui se traduisent par une baisse de 16.15% en terme de chiffre d’affaire consolidé par rapport à 2019.

Les performances réalisées durant 2020, conforte la place d’Intérieurs entant que leader sur le marché et confirme ainsi le fort potentiel du marché du Mobilier de Bureau en Tunisie par la simple lecture des chiffres réalisés courant le quatrième trimestre de l’année 2020 qui ont dépassés celles réalisés courant la même période de l’année 2019 de plus de un million cinq cent mille dinars.

Avec un carnet de commande ferme dépassant 3 millions de dinars, la société meuble Intérieurs a démarré l’année 2021 sur une note positive. Grace à la confirmation et la signature de 5 marchés publics et d’autres commandes grands-comptes d’une valeur de plus de un million six cent mille dinars. Ainsi que deux commandes fermes à l’export : la Lybie et le Côte d’Ivoire qui dépassent le 1 million de dinars.

Le management demeure confiant quant au prolongement de ce rebond pour l’année en cours afin de tabler sur une croissance à deux chiffres courant l’année 2021, et qui permettra à la société Atelier du Meuble Intérieurs de reprendre son rythme habituel de croissance historique.

Le chiffre d’affaire à l’export a enregistrée une régression vers la Lybie mais une croissance vers le Côte d’Ivoire

L’investissement réalisé est en ligne avec les engagements affichés au niveau du Business Plan. La capacité de production et la fluidité au niveau de la logistique ont conforté les divers services et intervenant dans la chaine logistique.

Au niveau de l’endettement, le montant enregistré durant 2020 est de 2 022 KDT. Cette ancienne dette a été allouée (i) principalement à l’acquisition, à l’aménagement et à l’installation technique de l’usine mitoyenne et (ii) sous forme de leasing dédié au renforcement du parc mobile.

Le Top Management, en étroite collaboration avec ses équipes, tient à rassurer ses actionnaires de la mise en place d’une stratégie qui permettra à la société de reprendre un rythme habituel dés retour de la situation à la normale ; et demeure optimiste quant’ au rythme d’évolution des indicateurs d’activité pour l’année 2021.