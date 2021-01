Ahmed Néjib Chebbi : Le dialogue national risque d'échouer

L'homme politique, Ahmed Néjib Chebbi, a évoqué dans un statut publié ce dimanche 24 janvier 2021 un éventuel échec du prochain dialogue national.

Ahmed Néjib Chebbi estime que la situation politique actuelle est « critique » soulignant que les travaux du Parlement sont bloqués. « Avant qu’il ne soit trop tard. Le système politique actuel a prouvé ses limites, les députés sont préoccupés par les disputes factionnelles, le gouvernement est instable et cherche le positionnement politique et le président de la République veut élargir son pouvoir et ses prérogatives », s'est-il exprimé.

D’après le politicien, le congrès de sauvetage représente une occasion pour attiser les tensions mais « les chances de succès du dialogue national sont réduites ».

Néjib Chebbi s’est interrogé sur le sort de la légitimité qui fait partie de la crise en cas d'échec du dialogue national, alertant le président de la République, le chef du gouvernement et le président du Parlement contre le risque de manquer l’occasion pour préserver la légitimité.

« Deux hypothèses s’imposent : soit le chaos règne, soit les mouvements populaires appellent à des élections présidentielle et législatives anticipées », a-t-il lancé.

I.M.