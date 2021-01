Nafaâ Ennaifer : Au port de Radès, aucun navire en rade depuis quelques semaines !

Nafaâ Ennaifer, membre du comité directeur de l’IACE et de Afek Tounes s’est interrogé dans un statut publié sur les réseaux sociaux ce dimanche 24 janvier 2021, sur la chute inédite des échanges commerciaux au niveau du port de Radès, qui engrange la plus grande partie des échanges du pays.

« Au port de Radès, aucun navire en rade depuis quelques semaines ! Certains jours, aucun navire en déchargement ou en chargement sur les 5 quais ! Du jamais vu ! Et ce n’est pas l’amélioration des performances de la Stam (la Société Tunisienne d'Acconage et de Manutention) qui en est la cause.», a souligné M. Ennaifer, estimant que la chute des échanges et notamment des importations, en dit long sur l’état de l’économie tunisienne.

« Il est vrai aussi que le coût du fret maritime a pratiquement quadruplé (un container de 40’ ramené d’Asie coûte désormais plus de 11.000 $, contre environ 3000$ en 2020 et avant pandémie), avec comme conséquence le renchérissement du coût de nos importations (en plus de la flambée des cours de plusieurs matières et produits agricoles) », a-t-il encore ajouté.





