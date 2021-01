Abderrahmane Hedhili : Les protestations sont le résultat de l’échec de la classe politique !

Le président du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), Abderrahmane Hedhili, a dénoncé, lors d’une conférence de presse tenue par plusieurs organisations nationales le 21 janvier 2021, les arrestations arbitraires et l’usage excessif de la violence à l’encontre des protestataires mais aussi des simples citoyens.

« Face aux protestations déclenchées dans plusieurs régions, les élites politiques ont persisté dans le choix de ne pas répondre aux revendications des citoyens alors que les protestations sont le résultat de l’échec des politiques de développement et de l’incompétence des gouvernements successifs », a-t-il martelé pointant l’incapacité de la classe politique dans le traitement des mouvements sociaux.

«Au lieu de répondre aux revendications des protestataires, elles (les autorités) ont mené une campagne d’arrestations arbitraires. Certains manifestants pacifiques ont été agressés violemment par la police. Les mouvements de protestation revendiquent des solutions économiques et sociales et non une intervention policière (…) L’Etat ne comprend pas son peuple et répond d’une façon sécuritaire répressive, ce qui fait que les citoyens se sentent humiliés dans leur pays », a indiqué Mohamed Yassine Jelassi, le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Plusieurs organisations de la société civile avaient exprimé leur soutien aux « manifestations pacifiques » tout en dénonçant « les politiques visant à marginaliser, appauvrir et affamer le peuple ». Ces organisations ont condamné l’usage excessif de la force et le recours aux arrestations des activistes, tout en réclamant un procès impartial pour les individus impliqués dans des actes de pillage, de vandalisme et de violence.

I.M.