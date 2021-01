Zied Ghanney : Harouni doit présenter des excuses !

Le député Attayar, Zied Ghanney, a appelé, lors de son intervention ce jeudi 21 janvier 2021, sur Diwan FM, le dirigeant d’Ennahdha, Abdelkarim Harouni à présenter des excuses concernant ses déclarations sur la chaîne Zitouna.

« Des gens pensent qu’on est à Tora Bora et parlent d’une sécurité parallèle. Ces mots nous font peur, qu’un parti politique veuille introduire des milices dans la sécurité nationale est très inquiétant et j’appelle le ministère de l’Intérieur à réagir et Abdelkarim Harouni à retirer ses propos et à s’excuser » a poursuivi le député.

Le président du conseil de la Choura, avait affirmé, mardi dernier, au sujet des derniers affrontements nocturnes que « les enfants d’Ennahdha seront sur le terrain pour soutenir les efforts des forces de sécurité et protéger les quartiers ».

Abdelkarim Harouni a assuré que son mouvement avait réussi à gérer ses conflits internes à travers l’élection d’un nouveau bureau exécutif, tout en respectant les structures du mouvement et son règlement. « Nous allons réussir, également, à gérer les mouvements et les conflits sociaux. Les enfants d’Ennahdha seront sur terrain pour soutenir les efforts des forces de sécurité », a-t-il déclaré.

M.B.Z