Le dangereux discours de Abdelkarim Harouni ne passe pas

Les propos dangereux de Abdelkarim Harouni, hier sur la chaîne pirate Zitouna TV, ne sont pas passés sur la toile tunisienne.

Plusieurs, ce matin, ont dénoncé ce discours du dirigeant nahdhaoui qui propose que les « enfants d’Ennahdha soutiennent les forces de l’ordre pour contrer les manifestants ». On y voit le retour des milices d’Ennahdha avec leurs bâtons pour mater les jeunes manifestants, comme c’était le cas dans les années 2012-2013.

On voit d’ailleurs dans plusieurs publications la photo d’un groupe d’individus armés de gros bâtons la nuit.

Le militant et journaliste Nabil Rabhi exige une réaction du ministère de l’Intérieur. A défaut, les forces de sécurité doivent se replier pour que « l’on se débrouille face à face avec ses milices et qu’on résout le problème une fois pour toutes».

La blogueuse et chroniqueuse Bent Trad fait part d’un témoignage d’après lequel des milices armées de bâtons font le tour des maisons à Ouardia pour inciter les familles à garder leurs enfants à la maison.





Le discours de Abdelkarim Harouni porte, dans ses germes, une idée des plus dangereuses : l’Etat est incapable tout seul de contrer les manifestants et il doit être aidé par des milices (enfants d’Ennahdha). Or le seul qui peut user de la force dans un pays, c’est l’Etat !

Pour Ghassen Ksibi, directeur de la communication de l'UGTT, les déclarations de Abdelkarim Harouni sont une atteinte à l'Etat, à ses institutions et à son caractère civil. "C'est une déclaration qui confirme que les idées (cellules) dormantes sont toujours prêtes à s'emparer des acquis de l'Etat. Des déclarations plus dangereuses que les contestations nocturnes", a-t-il écrit.







R.B.H