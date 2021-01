Nissan présente l’E-NV200 Winter Camper Concept

Inspiré par l'enthousiasme que suscitent les escapades hivernales, Nissan propose sa vision de l'excursion sans émission à l'échappement, en dévoilant le concept e-NV200 Winter Camper.

L'hiver est propice aux envies de randonnées et d'évasion au calme et dans le silence et le concept Nissan e-NV200 Winter Camper est un véhicule idéal pour de telles escapades. Développé avec pour objectif de provoquer l'enthousiasme tout en limitant son impact environnemental, le concept Nissan e-NV200 Winter Camper mêle l'agrément procuré par sa motorisation 100% électrique, à un équipement original qui incite à partir à l'aventure au cœur de l'hiver. Doté d'un ensemble d'accessoires innovants, il a également été équipé pour s'aventurer sur les chemins escarpés.

Le kit d'équipements dévoilé sur ce concept est à lui seul une promesse d'aventure. Plusieurs d'entre eux sont disponibles sur les versions de série, le fourgon compact e-NV200 et du ludospace e-NV200 Evalia. Ce kit propose un ensemble d'accessoires qui visent à maximiser le confort, l'agrément et la polyvalence.

Parmi les accessoires d'origine dont bénéficie le concept, figurent des pare-boue avant et arrière, seuils de portières, protections latérales et tapis de protection caoutchouc.

Le concept y ajoute une prise secteur de bord alimentée par un pack batterie 220V, lui-même rechargé par les panneaux solaires fixés sur le pavillon tandis que la cuisine intégrée le réfrigérateur, la literie rabattable et les vitrages isolants rendent le quotidien agréable quelle que soit la destination.

Optimisé jusqu'aux roues afin de parcourir certains chemins escarpés, le concept Nissan e-NV200 Winter Camper reçoit un ensemble de modifications pour les routes et chemins dégradés. Les pneus tout-terrain et la garde au sol surélevée permettent une traction optimisée et facilitent la progression sur les Chemins boueux ou enneigés. Un double ensemble de feux de forte puissance -5400-Lumens- sont montés sur une barre frontale en acier inoxydable afin d'offrir une visibilité idéale même dans les intempéries.

Basé sur le ludospace e-NV200 Evalia, le concept e-NV200 Winter Camper bénéficie de sa motorisation 100% électrique. Cette technologie, dont la marque est pionnière, est issue de la vision de marque Nissan Intelligent Mobility. Depuis 2010, Nissan a ainsi rendu la mobilité 100% électrique accessible : outre le fourgon compact e-NV200, plus de 500.000 berlines compactes Nissan LEAF ont été vendues.

La chaîne cinématique éprouvée du Nissan e-NV200 offre un équilibre optimal entre puissance et autonomie, tout en procurant un couple et une puissance instantanés. S'y ajoutent plusieurs technologies de régénération et récupération d'énergie : mode B maximisant la régénération, et mode ECO privilégiant l'autonomie à la puissance.

« Pour Nissan, la mobilité 100% électrique permet de rendre accessible un véritable plaisir de conduire, sans aucune émission à l'échappement », a affirmé Dmitry Busurkin, Corporate Sales & LCV General Manager de Nissan Europe.

Et d’ajouter : « Imprégné de l'esprit d'aventure, auquel s'ajoute l'agrément de sa motorisation 100% électrique, le concept Nissan e-NV200 Winter Camper anticipe positivement un avenir sans émission à l'échappement. Ce concept, et l'ensemble d'accessoires innovants proposé aux clients du Nissan e-NV200 de série, va permettre aux conducteurs comme aux amateurs de grands espaces de s'enthousiasmer pour les aventures dans le futur ».

D'après communiqué