La BT annonce un PNB en hausse de 3,3% en 2020

La Banque de Tunisie (BT) a enregistré une hausse de 3,3% de son produit net bancaire (PNB) en 2020. Il passe de 361,11 millions de dinars fin décembre 2019 à 373,08 millions de dinars fin décembre 2020.

Les dépôts de la clientèle sont en croissance de 6,8% passant de 4,02 milliards à 4,3 milliards de dinars, pour cette même période comparativement à un an auparavant. Cette croissance est générée essentiellement par l’augmentation des dépôts d’épargne de +13,7% et des dépôts à vue de +7,6%.

Les crédits à la clientèle a atteint 4,85 milliards de dinars fin décembre 2020 contre 4,45 milliards de dinars fin décembre 2019, enregistrant ainsi une hausse de 9%.

Dans son communiqué boursier, la banque a tenu à rassurer ses actionnaires : « Dans un contexte marqué par une détérioration de la conjoncture économique et financière sur le plan national et international et la continuité des effets de la crise du Covid‐19, l’analyse des données disponibles au 31 décembre 2020 confirme le maintien de la profitabilité structurelle, la solidité ainsi que la stabilité du profil de risque de la banque. La Banque réaffirme sa capacité à outrepasser cette crise et conserver ses fondamentaux pour la clôture du présent exercice.

Nous rappelons que la BT a procédé à l’application de l’exercice de stress testing demandé par la BCT sur la base d’un modèle établi par cette dernière. Les résultats de ce stress test constituent une réaffirmation de la bonne résilience de la Banque de Tunisie. Ainsi, le ratio de solvabilité de la Banque serait constamment supérieur à 16%, quel que soit le scénario retenu ».