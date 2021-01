Brahim Bertégi : Les manifestants au Sahel ne sont pas originaires de la région !

Le ministre de la Défense, Brahim Bertégi, est présent ce mercredi 20 janvier 2021, à l’ARP, pour revenir sur les récentes émeutes nocturnes qui ont éclaté dans de nombreuses régions du pays.

Le ministre a expliqué, lors de son allocution, que si les doléances des jeunes sont légitimes et leur droit à manifester garanti, beaucoup de dépassements ont été enregistrés lors de ces mouvements marqués par une flambée de violence et de vandalisme.

A lire également Hichem Mechichi aux jeunes : Je comprends votre colère et votre frustration !

« Le plus grand nombre de manifestations et les plus virulentes ont eu lieu dans les régions du Sahel, où la crise du secteur du tourisme et les retombées économiques qu’elle a engendrées ont fortement impacté la situation d’une large frange de la population locale. Mais il faut aussi le dire, parmi les manifestants beaucoup n’étaient pas originaires de la région » a-t-il précisé, provoquant un tollé de réactions auprès des députés qui ont jugé ses propos régionalistes et ont demandé à ce qu’ils soient retirés du PV de la plénière.

A lire également Hichem Mechichi : Les mouvements nocturnes ne sont pas innocents !

Brahim Bertégi a également affirmé que des renseignements ont permis de révéler que des terroristes étaient en train d’œuvrer à exploiter les émeutes et pillages nocturnes afin de mener des opérations terroristes et frapper la sécurité et la stabilité du pays.

« Je lance un appel à soutenir notre institution sécuritaire qui se dresse contre la menace et qui travaille à maintenir la paix » a-t-il ajouté.

Outre le ministre de la Défense, sont aussi présents à cette séance d'audition, les ministres des Affaires sociales et de l'Économie, des Finances et de l'Appui aux investissements. Les députés n'ont pas manqué de déplorer l'absence de représentants du ministère de l'Intérieur et de la présidence du gouvernement.

M.B.Z