Sonia Ben Cheikh : Il faut observer les effets du vaccin dans les pays qui ont déjà lancé leurs campagnes !

L’ancienne ministre de la Santé, Sonia Ben Cheikh, est revenue sur la polémique concernant la campagne de vaccination contre le Covid-19, lors de son intervention ce matin du mercredi 20 janvier 2021, au micro d’Anis Morai sur RTCI.

Sonia Ben Cheikh a souligné que la Tunisie a bien été enregistrée dans le programme Covax et que le retard décrié dans la livraison du vaccin n’est pas imputable à un quelconque manquement de la part du gouvernement tunisien.

« Pour ce qui est du hors Covax, même les pays qui sont actuellement en train de vacciner leur population ont eu des retards pour lancer leurs campagnes aux dates prévues car l’usine Pfizer n’arrive plus à répondre aux commandes. Il va y avoir sûrement des retards de livraison comme cela a été le cas ailleurs en Europe » a poursuivi l’ancienne ministre.

Sonia Ben Cheikh a estimé que la Tunisie aurait mieux fait de ne pas se cantonner au vaccin Pfizer et d’étendre les précommandes aux autres vaccins déployés.

« Il y a aujourd’hui des soupçons, non confirmés, qui pèsent sur le vaccin Pfizer. En Norvège, 23 personnes de plus de 80 ans sont décédées après avoir reçu la première dose du vaccin. Il est vrai qu’elles avaient toutes des comorbidités, ce n’est donc pas des effets de causalité mais on soupçonne des effets secondaires du vaccin. Les décideurs norvégiens ont pris la chose très au sérieux, et j’estime qu’en Tunisie on doit être vigilent et observer ce qui se passe. Par précaution, il faut évaluer les avantages et les inconvénients de tout vaccin qu’on va administrer aux Tunisiens, surtout que la Tunisie, hors du Covax, n’est inscrite que dans un seul vaccin. Il faut observer, et aller faire une vraie diversification tout en restant très vigilent et ne pas rester cloitré dans un seul vaccin » a-t-elle confié.









M.B.Z