Hichem Mechichi aux jeunes : Je comprends votre colère et votre frustration !

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi s’est adressé, ce mardi 19 janvier 2021, au peuple tunisien, et particulièrement aux jeunes, en marge des manifestations et des évènements de violence observés dans plusieurs quartiers de la Tunisie depuis quelques jours.

Le chef du gouvernement a indiqué qu’il comprend parfaitement les revendications socio-économiques. "Mais je fais bien la différence entre ces protestations légitimes et les actes de vol, de violence et les pillages auxquels nos forces de l’ordre ont fait face avec professionnalisme".





Il ajoute : "Le droit aux manifestations et la liberté d’expression sont garantis par la constitution et il est de mon devoir de les protéger notamment contre les infractions des dispositions du couvre-feu et des atteintes aux biens d'autrui. D'ailleurs, j'estime qu'aucun manifestant ne cautionne ce genre de vandalisme ".

Il a affirmé : " Si nous comprenons la colère et la frustration des jeunes, dans toutes les régions, nous nous devons d'appliquer la loi sur ceux qui pillent et qui touchent aux biens privés et publics [...] Il s’agit de délinquants qui poussent vers l’anarchie".

Le chef du gouvernement a assuré qu’il est conscient de la profondeur de la crise accentuée par les répercussions de la Covid outre les problèmes économiques et sociaux. "En tant que chef du gouvernement, mon rôle essentiel est d'écouter ces revendications et de les transformer en moteur d'action ".





Hichem Mechichi a réitéré son attachement aux priorités du gouvernement, notamment, au développement régional, cependant il a assuré que l’Etat fera face à toute atteinte aux biens d’autrui et aux actes de pillage et de vandalisme. Il a affirmé que ce gouvernement va écouter les jeunes et les considérer comme étant une force de proposition.

S'adressant aux jeunes, il a déclaré : " Je suis conscient que l'Etat - à travers les gouvernements qui se sont succédé - vous a imposé ses solutions comme étant des acquis, fermant ainsi la porte au dialogue et entâchant vos espoirs".

" Vous êtes l'avenir de ce pays et vous constituez sa principale richesse! Ne permettez pas qu’on vous utilise. La crise est existante, les revendications sont légitimes, mais l’anarchie n’est pas admise ".









Le chef du gouvernement a conclu en appelant les organisations nationales, les médias et toutes les composantes actives de la société à éviter les tensions et à ne pas céder aux différentes sortes de manipulation afin de préserver l’intérêt de l’Etat.





