Actes de violences et de vandalisme : la Conect condamne et appelle à l’apaisement

La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) a exprimé, ce mardi 19 janvier 2021 dans un communiqué, sa vive inquiétude face à la montée des violences dans plusieurs régions du pays, qui ne constituent point des revendications sociales, mais plutôt des actes de vandalisme caractérisés.

L’organisation patronale a condamné ces actes, qui non seulement engendrent un climat d’insécurité et de peur, mais ont aussi un impact économique manifestement négatif et ne font qu’aggraver la crise sociale et économique que traverse le pays dans un contexte marqué par une crise sanitaire sans précédent.

Les membres du bureau exécutif appellent ainsi les autorités à gérer ces troubles conformément à la législation en vigueur afin d’assurer la sécurité des institutions et des citoyens et de faire régner l’ordre en cette période critique de pandémie.

D’après communiqué