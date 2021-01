Ennahdha réitère son soutien aux nouveaux ministres de Mechichi

Le nouveau bureau exécutif d’Ennadha a publié, ce mardi 19 janvier 2021, un communiqué dans lequel il réitère notamment son soutien au remaniement ministériel opéré samedi dernier par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

Ennahdha a aussi condamné les récents actes de pillage et vandalisme nocturnes qu’ont connus de nombreuses régions du pays ces derniers jours, appelant les manifestants dont les revendications sont légitimes à ne pas s'écarter de leurs revendications et en faire un moyen pour certaines parties de détruire davantage le pays et de nuire à sa stabilité et à sa sécurité.

Le mouvement a exprimé sa désapprobation face au discours de haine et d’incitation au conflit émanant de certains partis politiques et sur les réseaux sociaux, le considérant comme irresponsable.

Il a enfin appelé le chef du gouvernement à révéler aux Tunisiens la vérité sur les dessous des émeutes nocturnes qui ont lieu ces derniers jours et à mener une enquête pour déterminer les responsabilités.

M.B.Z