Un an après son lancement, retour sur Tamweeli ASSIST, le volet assistance technique du programme Tamweeli

Il y a un an, MEII (Middle East Investment Initiative) lançait le 1er volet de son programme Tamweeli. Il a pour objectif d’apporter l’assistance technique nécessaire aux TPE-PME tunisiennes afin qu’elles puissent améliorer leur gestion et être en mesure d’affronter les défis majeurs tels que l’accès au financement et la pérennisation de leur activité.

Tamweeli Assist, un accompagnement sur mesure

C’est parce qu’adopter un logiciel comptable constitue un gage de bonne gestion et une garantie pour un bon pilotage de l’entreprise, que Tamweeli ASSIST s’est donné comme objectif d’aider les TPE-PME à s’en équiper. En effet, une meilleure gestion comptable et commerciale contribue hautement à améliorer les performances de l’entreprise et à faciliter la communication avec les partenaires, notamment les institutions financières. Le programme prend en charge 80% des frais d’installation et de formation liés aux logiciels tels que Swiver, Sage, C-Fourmi, N-Fourmi ou encore Odoo. Ainsi qu’un stagiaire comptable, pendant une durée allant de 6 mois à 1 an, avec comme mission, aider l’entrepreneur à se familiariser à la tenue de comptabilité en interne et à intégrer le logiciel, dans son activité au quotidien. Le programme propose aussi des cycles de formation dans diverses thématiques (comptabilité, finance, juridique), afin de vulgariser des concepts qui restent dans la plupart du temps assez obscures et inaccessibles aux entrepreneurs.

Des centaines d’entrepreneurs accompagnés

Malgré un contexte spécialement difficile lié à la pandémie de la Covid-19 et le sentiment pour les TPE-PME tunisiennes de devoir répondre à d’autres priorités liées à la survie de leur activité, Tamweeli ASSIST a pu aider une centaine d’entrepreneurs.

Le programme Tamweeli c’est aussi Tamweeli PLATFORM, la 1ère plate-forme généraliste, 100% gratuite et ouverte de mise en relation entre les entrepreneurs à la recherche de financement et les institutions financières.

Tamweeli PLATFORM qui a été lancé en octobre dernier compte à ce jour, plus de 1100 comptes crées dont 400 demandes de financement sont en cours d’étude par les conseillers TAMWEELI.

Toutes les informations sur les 2 volets du programme Tamweeli sont sur le site tamweeli.tn