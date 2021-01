AI Africa Week : Quel(s) futur(s) pour l’intelligence artificielle ?

Du 25 au 29 janvier 2021, le réseau des Orange Digital Center organise la première édition de l’AI Africa Week, une semaine de conférences, de cas d’usage et d’ateliers pratiques autour de l’Intelligence Artificielle assurés par un grand nombre d’experts nationaux et internationaux du Groupe Orange, Orange Business Services, Business and Decision et les différentes filiales MEA, Côte d’ivoire, Madagascar, Sénégal, Maroc, Tunisie, Jordanie, Egypte, Mali, Cameroun.

AutoML, Open Data, Black Box, Set de données, Cloud Computing, Quantum Machine Learning, 5G… ?

Plus de 15 conférences, réunissant les plus grands experts nationaux et internationaux dont des représentants de Orange, Google, Microsoft, IBM, Amazon, Valeo… Un programme de conférences pour tous les niveaux ! Plusieurs thématiques autour de l’Intelligence Artificielle seront abordées dont :

Les opportunités et les limites de l’intelligence artificielle (25 janvier 2021)

L’Open Data (26 janvier 2021)

L’Automatisation de l’Intelligence Artificielle (AutoML) (27 janvier 2021)

Les nouveaux métiers liés à l’Intelligence Artificielle (28 janvier 2021)

Le matériel optimisé pour l’IA (29 janvier 2021)

Inscription obligatoire sur : ai-africaweek.com

A propos des Orange Digital Center

Véritable carrefour d’opportunités, les Orange Digital Center, sont disponibles dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient, et réunissent dans un même espace plusieurs programmes stratégiques :

Une École du code, centre à vocation technologique qui propose des formations et des animations.

Un FabLab Solidaire, atelier de fabrication numérique qui permet de prototyper les projets et d’apprendre par le « Faire ».

Un Orange Fab, accélérateur de start-up qui accompagne les jeunes pousses et leur permet de développer des partenariats commerciaux nationaux et internationaux avec une ou plusieurs entités du Groupe.

Orange Ventures, fonds d’investissement pour financer les start-up innovantes.