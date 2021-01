La Haica inflige une série d’amendes à des chaînes de télévision

La Haica a annoncé, ce lundi 18 janvier 2021, à travers un communiqué qu’elle a infligé plusieurs amendes à des chaînes de télévision privées après avoir constaté une série d’infractions concernant le non-respect des règles publicitaires.

La Haica précise que les chaînes El Hiwar Ettounsi, Attessia et Telvza TV ont écopé chacune d'une amende de 5000 dinars. Ces chaînes ne marquent pas le début et la fin des contenus publicitaires. Outre l’amalgame entre le contenu médiatique et celui commercial.

S.H