Audi leader du segment premium en Tunisie pour la 6ème année consécutive

Audi Tunisie confirme sa position de leader du marché premium en 2020 en réalisant les meilleures ventes du segment pour la 6ème année consécutive.

Un palmarès qui s’enrichit depuis 2015

Boostée par une concurrence accrue, Audi Tunisie maintient sa position grâce à une large gamme de modèles s’adressant à une clientèle variée, à des offres commerciales avantageuses, et à une large gamme de services. La marque aux anneaux peut aussi compter sur la fidélité et la loyauté de ses clients sans lesquels il n’aurait pas été possible de réaliser ces performances durant 6 années consécutives.

Le marché premium touché par la pandémie du Covid-19

La crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact négatif sur le marché premium en 2020 qui a connu une régression des ventes de 16.5% par rapport à l’année précédente. Toutes les marques du segment ont ainsi affiché une baisse des ventes en 2020 à part Porsche, autre marque du groupe Ennakl, qui a enregistré une évolution de +14%.

Audi : une marque qui innove

Malgré une année difficile, marquée par la pandémie du Coronavirus, la marque a su s’adapter en utilisant ses canaux de communication digitales pour être au plus proche de ses clients. Ainsi en 2020, le lancement du Q3 Sportback a été effectué sur les plateformes digitales de la marque. Un succès avéré pour ce modèle puisqu’il a été élu « Plus belle voiture de l’année 2020 » par l’audience de TunisieAuto avec près de 800 votes sur un total de 2650 votes.

Le service Après-ventes d’Audi a également été élu meilleur service après-vente du marché premium pour la deuxième année consécutive. Une reconnaissance des efforts déployés par des équipes qui ne cessent de s’améliorer pour répondre aux besoins de sa clientèle.

En cette occasion, Audi souhaite une bonne et heureuse année 2021 en assurant qu’elle saura relever les nouveaux défis qui s’annoncent pour cette nouvelle année.