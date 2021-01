Tunisie Valeurs : Rétrospective boursière de 2020

Tunisie Valeurs, leader des intermédiaires en bourse tunisiens, a publié un bilan de l’année boursière 2020 et les perspectives pour l’année 2021, relevant que «le marché des actions demeure résilient malgré tout ».

Le bilan note que, entre autres, que « l’année 2020 a commencé sous de nouvelles ambitions » mais que « l’apparition de la Covid-19 et sa transformation rapide en une pandémie a forcé l’arrêt de pans entiers de l’économie mondiale et brouillé les cartes des experts de tous bords, de la communauté boursière et des preneurs de décision ».

Le document, fort édifiant sur la situation actuelle, est à consulter dans son intégralité ici