Actes de vandalisme et de pillage : plus de 630 arrestations en une soirée

632 arrestations ont été opérées avec l’aval du ministère public hier soir dans les actes de violences, de vandalisme et de pillage, a indiqué ce lundi 18 janvier 2021 le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khaled Hayouni.

La majorité sont des mineurs, dont l’âge est compris entre 13 et 16 ans, a-t-il précisé au micro de Jihène Miled dans son émission Sbeh Enness sur Mosaïque FM.

Pour le porte-parole du ministère de l'Intérieur, ces actes nocturnes sans revendication n’ont rien à voir avec des manifestations pacifique qui elles sont garanties par la loi et la Constitution. Il s'est interrogé sur les rapports qui pourraient exister entre des protestations et des attaques nocturnes visant le pillage de banques, de commerces et le vandalisme de biens publics et privés.

M. Hayouni a mis en relief que les casseurs sont des groupes d’individus dont l’âge est compris entre 15 et 25 ans maximum, qui incendient des pneus et des poubelles et qui bloquent des routes, avec comme objectif soit d’entraver le travail des unités sécuritaires soit de les attirer. Ces mouvements commencent avec le couvre-feu et visent des biens publics et privés, des commerces et des banques, a-t-il noté.

En parallèle, les forces de l’ordre sont prises pour cible avec des jets de pierres et de projectiles. Ce qui a causé plusieurs blessés parmi les sécuritaires, outre des dégâts importants dans le matériel et les équipements. Un de leurs collègues a été victime de cocktails molotov et a été gravement blessé, a-t-il affirmé.

I.N