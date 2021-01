Appels à libérer les jeunes manifestants

Plusieurs arrestations ont eu lieu aujourd’hui lors de la manifestation tenue ce matin au centre-ville de Tunis et plusieurs autres régions. Les manifestations étaient pourtant pacifiques et elles étaient essentiellement composées de jeunes brandissant des pancartes et criant des slogans. En dépit de l’aspect pacifique et bien qu’il n’y ait pas eu de casse enregistrée ou d’actes de vandalisme, la police a procédé à plusieurs interpellations.

Chose qui a été dénoncée par beaucoup de Facebookers. Ainsi, l’ancienne députée Sabrine Ghoubantini a rappelé que les manifestants d’aujourd’hui sont essentiellement des jeunes de la nouvelle génération qu’on ne fera pas taire par des arrestations et qu’on n’intimidera pas en usant des méthodes anciennes de Ben Ali. On ne la fera pas taire non plus par des débats stériles comme cela se faisait sous l’ancien régime.

La militante et ancienne députée Bochra Bel Hadj Hmida a appelé, quant à elle, à la libération des jeunes et à ouvrir un véritable dialogue avec eux.

R.B.H