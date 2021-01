UGTT : Nous avions mis en garde contre une explosion sociale !

L’UGTT a publié ce lundi 18 janvier 2021, un communiqué de presse relatif aux récentes émeutes nocturnes qui ont eu lieu dans différentes régions du pays.

La centrale syndicale a souligné, que si le droit à la manifestation pacifique est légitime et garanti par la constitution, les jeunes manifestants devraient arrêter d’organiser leurs protestations la nuit pour ne pas qu’il y’ait des dépassements et des actes de pillage ou de vandalisme. Elle s’est dite étonnée du silence des autorités qui n’ont communiqué aucun éclaircissement pour dissiper les rumeurs qui s’amplifient.

« La colère qui anime la jeunesse tunisienne, épuisée par le chômage, la marginalisation, la pauvreté, la discrimination, les inégalités sociales, la frustration et le désespoir, est légitime après tant d’années d’échec et de confusion politique. Nous avons tiré la sonnette d’alarme et mis en garde contre une explosion sociale résultant de l’incapacité des gouvernants à trouver des solutions efficaces et de leur attention uniquement portée et depuis 2011, sur le positionnement et le partage des butins. La répression, l’implication des institutions sécuritaires et militaires et les dépassements qui peuvent en résulter ne feront que raviver la colère » a conclu l’Union.

