Oussama Khlifi : Il est clair qu’une partie tire les ficelles des récentes émeutes nocturnes

Le chef du bloc parlementaire de Qalb Tounes, Oussama Khlifi, a réitéré, lors de son intervention ce matin du lundi 18 janvier 2021, le soutien de son parti au remaniement ministériel opéré samedi dernier par le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

« Nous avons approuvé le remaniement suite une évaluation à laquelle nous avons pris part et cette évaluation a été profonde et sérieuse. Il ne s’agissait pas juste de changer des ministres. Hichem Mechichi est aujourd’hui le vrai chef de son gouvernement et c’est un acquis. Nous avons aussi appelé à la création de pôles et cela s’est fait. Nous avons appelé à un gouvernement politique, c’est vrai, mais pas un gouvernement partisan et dans ce gouvernement il y a des personnalités politiques et compétentes qui portent des programmes et des visions » a expliqué Oussama Khlifi au micro de Hamza Belloumi sur Shems FM.

Le député est aussi revenu sur les affrontements nocturnes, entre la police et des groupes de jeunes « protestataires », qui ont lieu ces derniers jours, estimant que la simultanéité et le timing de ces évènements appellent à s’interroger sur leurs motivations.

« Il est évident qu’une partie est en train de tirer les ficelles et nous appelons à l’ouverture d’une enquête pour la démasquer. Nous soutenons nos forces armées et condamnons toute violence » a-t-il ajouté.

Oussama Khlifi a enfin commenté les propos d’ I Watch, qui a émis des réserves et quelques suspicions sur la nomination de Sofiene Ben Tounes, proche de Nabil Karoui, au poste de ministre de l’Energie. « Nous respectons I Watch mais nous remarquons quand même qu’elle fait une petite fixation sur Qalb Tounes et Nabil Karoui. Etre l’ami de ne veut pas dire que s’il est suspecté nous devons aussi l’être. Sofiene Ben Tounes n’a aucun rapport avec l’affaire qui concerne Nabil Karoui devant la justice » a-t-il affirmé.

