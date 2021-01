En photos : Les dégâts subis par le bureau de la Poste de la Cité Ettadhamen

Comme à l'accoutumée, certains profitent des violences pour s’attaquer à des commerces, des banques ou des institutions financières comme cela a été le cas la veille, lors des heurts à la Cité Ettadhamen (Tunis).

Parmi les endroits visés, le bureau de la Poste qui a été totalement saccagé avec des tiroirs et un distributeur automatique de billets mis à sac. Au menu, trous béants dans plusieurs portes, le contenu des tiroirs éparpillé par terre, le matériel saccagé et l’argent subtilisé.

A lire également De nouveaux affrontements avec la police éclatent à Hay Ettadhamen

C’est pour voir l’ampleur des dégâts que le PDG de la Poste tunisienne Sami Mekki s’est rendu sur place ce dimanche 17 janvier 2021. Il a salué "les efforts considérables et exceptionnels déployés par les forces de l’ordre et le chef du bureau de la Poste en question et des agents y travaillant, sans qui les dommages et pertes auraient été plus importants".

I.N