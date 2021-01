L’absence des femmes du gouvernement Mechichi suscite les critiques

Depuis l’annonce du remaniement ministériel opéré par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, les critiques ont fusé à propos de l’absence de la gente féminine de la nouvelle composition.

C’est ainsi que la militante Bochra Belhaj Hamida s’est exprimée en assurant : « Je crois que l’unique objectif de ce remaniement était de se débarrasser des femmes. Bravo !!! » indique-t-elle sur un ton ironique.

L’ancienne porte-parole de la présidence de la République, Saïda Garrach a, également, pointé l’absence des femmes de la nouvelle formation gouvernementale. « Ils n’ont même pas désigné une seule femme, rien que pour la forme », a-t-elle écrit.

L’universitaire Raja Ben Slama a mis en avant le principe de la parité, soulignant qu’il s’agit d’un principe constitutionnel. Elle a estimé que celui qui ne connaît pas l’importance de la participation féminine ne possède aucune vision et n’a aucune capacité de réforme. Elle a appelé les femmes à se soulever contre cette approche misérable et cette exclusion des femmes.

La journaliste Myriam Belkadhi a, pour sa part, publié la citation phare de Françoise Giroud, « La femme serait vraiment l’égale de l’homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente ».





L'ancien ministre Mohamed Fadhel Mahfoudh a réagi avec un statut ironique dans lequel il a écrit : "Il est vrai que l'égalité, la parité et les droits de l'Homme ne font pas partie de nos coûtumes. De plus, ils ne sont plus à la mode".

S.H