Remaniement : Les onze nouveaux ministres au gouvernement Mechichi

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a révélé, samedi 16 janvier 2021, les noms des ministres concernés par le remaniement tant attendu.

Le locataire de la Kasbah a rempli les postes vacants et remplacé certains des ministres nommés en août 2020.

Voici la liste des nouveaux ministres du gouvernement Mechichi.

Hichem Mechichi a également annoncé la suppression du secrétariat d'Etat au ministère des Finances, posté occupé par Khalil Chtourou. Il a également supprimé le ministère chargé des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, poste occupé par Thouraya Jeribi. Les fonctions de ce ministère seront rattachées aux services de la présidence du gouvernement.

Il convient de rappeler que ce remaniement avait été décidé par les deux premières forces du Parlement – Ennahdha et Qalb Tounes – dès l’annonce de la composition du cabinet de Hichem Mechichi. Les deux partis avaient, alors, accordé leur confiance à l’équipe de technocrates concoctée par M. Mechichi – pour ainsi écarter la possibilité de dissolution du Parlement – tout en espérant procéder à un remaniement à la première occasion.

A peine un mois après l’obtention de la confiance du Parlement, le chef du gouvernement a écarté son ministre de la Culture – Walid Zidi –, puis en janvier 2021 celui de l’Intérieur – Taoufik Charfeddine.

Le premier a été limogé pour avoir exprimé son opposition à la décision du chef du gouvernement de suspendre les manifestations culturelles compte tenu de la recrudescence de la pandémie. Le second a, lui, été écarté pour avoir procédé à de nouvelles nominations à la tête de plusieurs directions de la sûreté nationale sans consulter Hichem Mechichi.

Dans les heures qui ont suivi le limogeage de Taoufik Charfeddine, des voix se sont, à nouveau, élevées appelant à un remaniement ministériel. Rached Ghannouchi, chef du parti Ennahdha et président du Parlement, a évoqué la question soulignant la nécessité de remplir les postes vacants et de remplacer certains ministres pour améliorer la performance du cabinet Mechichi. Hichem Mechichi avait, notons-le, au départ, sélectionné des universitaires, des hommes de droits et des fonctionnaires en majorité, totalement, méconnus du grand public.

N.J.