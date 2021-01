Biographie de Walid Dhahbi, ministre de l’Intérieur

Walid Dhahbi vient d’être nommé aujourd’hui samedi 16 janvier 2021, nouveau ministre de l’Intérieur suite au remaniement ministériel opéré par Hichem Mechichi. Il occupait auparavant le poste de secrétaire général du gouvernement depuis septembre 2020.

Walid Dhahbi est titulaire d’une licence de l'Institut supérieur de gestion de Tunis (ISG) et d'un certificat d'études supérieures de l'École nationale d'administration (ENA).

Il a assumé de nombreuses responsabilités y compris au poste de contrôleur général pour les services publics, puis d’expert auprès la commission d'investigation sur la corruption et la malversation et de directeur général de la cellule de programmation et de suivi des travaux du gouvernement.

Walid Dhahbi a également exercé des fonctions de supervision dans le cadre de la coopération technique au Qatar.