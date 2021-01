Seif Eddine Makhlouf : Al Karama rompt toute alliance avec Ennahdha à l'ARP !

Réagissant au communiqué du président de l’ARP, publié ce vendredi 15 janvier 2021, condamnant les violences commises par des députés Al Karama sur des élus du Bloc démocrate, le député Seif Eddine Makhlouf a affirmé que sa coalition rompt toute alliance avec Ennahdha au sein de l’ARP.

« Je le dis dès maintenant, nous ne voterons plus et nous ne voterons pas mardi ! Nous avons demandé une dénonciation de la violence, mais une dénonciation générale, mais le président a cédé au chantage et aux mensonges de Samia Abbou. Personne n’a eu le cran de dire que nous avons aussi été agressés, personne n’a vu les agressions dont on nous accuse » a déclaré Seif Eddine Makhlouf lors de son intervention sur Attessia TV.

« Ce qui s’est passé est un poignard dans le dos ! Nous rompons toute coalition et dénonçons fermement ce communiqué ! Nous avons été agressés, on a insulté ma mère que je venais d’enterrer et ça personne ne l’a condamné ! Nous n’avons frappé personne et celui qui a vu le contraire qu’il vienne me montrer ces images ! » A-t-il ajouté.

On rappellera que le Bloc démocrate vient d’annoncer la levée de son sit-in à l’ARP, suite à la publication du communiqué de Rached Ghannouchi. Un communiqué qu’ont revendiqué les élus agressés en observant depuis plusieurs jours une grève de la faim.

M.B.Z