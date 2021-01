Touchée par le Covid malgré le vaccin Pfizer-Biontech administré

Elle s’appelle Gisèle Lévesque, elle a 89 ans et elle est la première canadienne à avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech. C’était le 14 décembre dernier. Malgré cela, Mme Lévesque a contracté le virus, d’après ce que rapporte Le Journal de Québec et ce quelques jours avant le jour de l’an.

Comment expliquer cela ? Les scientifiques sont sceptiques et divisés.

L’immunologue Alain Lamarre rappelle au Journal de Québec que les études ont montré que le vaccin gagnait graduellement en efficacité dans les deux premières semaines après l’injection.

«C’est bien probable qu’elle ait été immunisée contre la forme grave de la maladie», estime le professeur de l’Institut national de recherche scientifique. Par contre, vu l’âge de la dame, il est aussi probable que l’immunisation n’avait pas été complétée.

Le Dr Gaston de Serres voit plus de questions que de réponses dans la situation de Mme Lévesque, notamment parce que les études cliniques ont été faites sur des personnes plus jeunes et en bonne santé. «Il est possible qu’elle soit moins bien protégée compte tenu de son âge», lance-t-il en hypothèse, rapporte Le Journal de Québec.

A rappeler que c’est ce même vaccin Pfizer-Biontech que la Tunisie envisage d’importer aux calendes grecques.

R.B.H