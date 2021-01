La police a été bien répressive ce 14 janvier 2021

Le ministère de l’Intérieur a publié aujourd’hui vendredi 15 janvier 2021 un communiqué dans lequel il revient sur ses « réalisations » de la veille, premier jour de confinement.

Ainsi, il annonce qu’il a dressé ces dernières 24 heures quelque 3721 infractions pour absence de port de bavette, 2333 infractions pour violation du couvre-feu, 2378 infractions pour le déplacement entre régions, 55 fermetures de commerces, 3498 pv et infractions pour non-respect des règles d’hygiène.

Le ministère de l’Intérieur met ces « réalisations » sous la case de l’effort national pour contrer le Coronavirus. Là, on s’interroge si la mission première du gouvernement est pédagogique ou répressive.

Le gouvernement a-t-il lancé une campagne de prévention et de communication digne de ce nom ? Non ! A-t-il suffisamment prévenu à l’avance de ce confinement et des horaires du couvre-feu ? Non ! Le gouvernement, via son ministère de l’Intérieur, est fier de dresser des pv et des infractions, mais omet de prendre lui-même ses responsabilités comme tout gouvernement qui se respecte.

La perception que notre gouvernement et notre police sont répressifs s’est bien accentuée ce 14 janvier 2021, jour de la fête de la révolution…

R.B.H