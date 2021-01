Borhen Bsaies : Allez vous faire…

Le journaliste et animateur de l’émission « Hedhi Akhretha » sur la 9, Borhen Bsaies, n’en peut plus de la critique destructrice visiblement. A chaque fois qu’il invite quelqu’un, il est fortement critiqué ensuite.

Il riposte sur sa page Facebook avec ce post : « Tu invites Abir Moussi, on te dit pourquoi tu ramènes les azlem (figures de l’ancien régime NDLR) ; tu invites Fadhel Abdelkefi, on te dit pourquoi tu ramènes un homme d’affaires ; tu invites Ammar Amroussia, on te dit pourquoi tu ramènes les communistes ; tu invites Issam Chebbi, on te dit pourquoi tu ramènes ceux qui n’ont aucune représentativité parlementaire ; tu invites Lotfi Zitoun, on te dit pourquoi tu ramènes un islamiste masqué ; tu invites Saïd Jaziri, on te dit pourquoi tu ramènes un cheikh rétrograde ; tu invites Rochdi Belgasmi, on te dit pourquoi tu ramènes un danseur ; tu invites Imed Deghij, on te dit pourquoi tu ramènes un terroriste… Allez-vous faire… ».

R.B.H