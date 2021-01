Tunisie Telecom vous offre des remises sur les services en ligne durant le confinement

Dans le but subvenir aux besoins de ses clients durant les 4 jours de confinement obligatoire quasi-total décrété par les autorités tunisiennes pour endiguer la propagation du coronavirus et afin d’assurer la continuité de ses services, Tunisie Telecom relance son initiative #Men_Dari et accorde une remise de 10% sur les transactions effectuées sur son application « My TT » ainsi que via le site https://www.tunisietelecom.tn

Cette promotion tarifaire qui vise à ancrer davantage la digitalisation, concerne :

· Les recharges

· Les forfaits internet

· les factures payées en ligne





L’opérateur national continue ainsi ses efforts entamés depuis Mars 2020 avec la première campagne #MenDari qui a connu un grand succès et beaucoup de répondant parmi les clients vue qu’elle a simplifié les transactions durant la première vague de confinement dû au Covid-19 qui a pris tout le monde de cours.

Emanant de sa responsabilité sociétale, Tunisie Telecom contribue de la sorte à l’effort national de sensibilisation du citoyen quant à l’importance de rester chez lui et au respect des procédures et mesures de confinement afin de préserver sa sécurité et celle de ses proches ainsi que celle de tous les Tunisiens, et diminuer de la sorte le risque de transmission du coronavirus.