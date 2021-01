K2 riposte : Ils veulent me discréditer et j’ai des preuves à propos du vaccin chinois !

Le rappeur et ex de la fille du président défunt Ben Ali, Karim Gharbi, plus connu sous le nom de de K2 ou K2rhym, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux se défendant d’avoir menti à propos du vaccin chinois. Au cours de la semaine, le rappeur avait indiqué qu’il est parvenu à un accord avec les autorités chinoises pour vendre le vaccin à la Tunisie.

K2 dit avoir suivi la polémique sur Facebook et avoir vu le communiqué de l’ambassade de Chine en Tunisie, qui, selon lui, n’a pas démenti mais a plutôt dit ne pas avoir eu connaissance de son accord avec des parties chinoises.

« J’ai des preuves ! J’ai contacté des représentants du gouvernement chinois et ils m’ont affirmé être d’accord pour vendre le vaccin à la Tunisie et m’ont demandé un document attestant de l’accord des autorités tunisiennes pour que Karim Gharbi puisse se procurer le vaccin de chez Sinovac.

J’ai contacté des personnes qui travaillent dans le gouvernement tunisien et dont les noms figurent dans le Jort. Elles m’ont dit qu’elles allaient tenter de faire parvenir ma requête au chef du gouvernement ou au ministre de la Santé et j’ai les preuves de ce que j’avance. Cela fait déjà plus de deux mois, et j’ai été stupéfait par le fait de n’avoir eu aucune réponse. Quand j’ai vu que le nombre de décès a explosé ces derniers jours, je me suis dit que j’allais publier un post pour faire bouger les choses », explique le rappeur.

Karim Gharbi accuse les autorités tunisiennes d’avoir contacté l’ambassade de Chine pour lui demander de le démentir, tout cela pour qu’il n’apparaisse pas dans le tableau. Il a ainsi lancé un appel au gouvernement pour qu’il lui réponde par mail ou sur WhatsApp : « dites-moi simplement que je n’ai rien à faire dans le dossier des vaccins, sans nuire à mon image de la sorte… Mais que voulez-vous, le costume que j’ai porté leur a fait peur, ils pensent que je fais de la politique et tentent de saboter mon image tout cela parce que cela fait dix ans que ceux qui portent les costumes n’ont rien fait pour le pays.

Ils pensent qu’ils ont prouvé que je mens et que les gens vont me détester. J’ai des correspondances qui prouvent que j’ai effectivement contacté Sinovac pour acquérir le vaccin chinois pour la Tunisie et j’ai d’autres documents qui attestent de notre échange ! », s’est-il exclamé.

Le rappeur affirme que les autorités tunisiennes l’ont doublé et ont contacté les mêmes personnes pour rafler l’affaire et l’en exclure. Il dit qu’il s’agit d’un scoop et que les autorités vont adresser une correspondance officielle à ces personnes.

Par ailleurs, K2rhym assure faire l’objet d’une campagne de diffamation et que certains le harcèlent sur les réseaux sociaux. Il dit qu’on a missionné une personne célèbre, connue pour ses déboires judiciaires, pour tenter de l’extorquer. « Il ment en disant que mes activités n’apparaissent pas sur le site de l’IIMSAM. On colporte des rumeurs selon lesquelles mon passeport est falsifié. Il n’en est rien ! J’ai même des visas diplomatiques ! ».

En conclusion, K2rhym a lancé un appel au président de la République Kaïs Saïed en ces termes : « Je suis à votre entière disposition. J’engage mes moyens financiers et mes relations pour que le vaccin soit disponible en Tunisie dès demain. Je m’adresse à vous parce que je n’ai plus aucune confiance en ce gouvernement ».