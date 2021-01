A mi-parcours, Toyota Gazoo Racing confirme son ambition de remporter le Dakar 2021

Alors que l’épreuve a dépassé la mi-parcours, Toyota Gazoo Racing confirme son ambition de remporter le Dakar 2021. L’équipage n°301, emmené par Nasser Al-Attiyah et son co-pilote Mathieu Baumel occupe une solide seconde place au classement général à l’issue de la 7e étape, à 7’53’’ du leader Stéphane Peterhansel.

Le pilote saoudien a préféré adopter une stratégie prudente sur la redoutable étape marathon de 453 km disputée dimanche dernier. Celle-ci a été remportée par un autre pilote saoudien, Yazeed Al-Rajhi, également au volant d’un Toyota Hilux.

Le sud-africain Giniel de Villiers, pilote Toyota Gazoo Racing du Hilux n°304, figure en 8e position du classement général malgré une succession de quatre crevaisons lors de l’étape marathon. Il confirme ainsi les bonnes performances réalisées depuis le départ de l’épreuve avec son co-pilote espagnol Alex Haro.

Shameer Variawa et Dennis Murphy, dans l’Hilux n°330, continuent d’enregistrer de bons résultats et ont progressé de la 32e à la 31e position du classement général à l’issue de l’étape marathon.

Toyota Gazoo Racing tient à saluer les excellentes prestations de Henk Lategan, contraint à l’abandon suite à l’accident survenu jeudi dernier au cours de l’étape 5, lui valant une clavicule brisée. Son co-pilote Brett Cummings s’en sort heureusement indemne.

Ce jeune pilote sud-africain de 26 ans aura fait forte impression pour sa première participation au Dakar en figurant alors à la 4ème position du classement général.

Malgré un entraînement restreint par la pandémie, le team Toyota Gazoo Racing récolte aujourd’hui les fruits du travail accompli tout au long de l’année 2020, dans le cadre de protocoles sanitaires stricts, pour développer le Nouveau Hilux.

Bien que n'ayant participé qu'à deux épreuves internationales avant le Dakar 2021, le nouveau Hilux a prouvé sa vitesse et sa fiabilité depuis le début de l’épreuve. Depuis sa victoire en 2019, l’Hilux a reçu des améliorations : la suspension a été entièrement revue, tandis qu'un nouveau système d'échappement permet d’améliorer le couple à bas régime du moteur V8 atmosphérique, également nouveau et issu de la Lexus RC F.

Les ingénieurs Toyota Gazoo Racing ont porté une attention particulière à la fiabilisation de l’Hilux afin d’éviter les écueils rencontrés lors du précédent Dakar. Ainsi, la bataille quotidienne menée lors de l’édition 2020 contre les pertes de pression des pneus a incité Toyota Gazoo Racing à travailler avec Toyota Motor Corporation et Gazoo Racing Company pour adapter sur l’Hilux de rallye un nouveau système de contrôle de la pression des pneus. Ce dernier est issu de la dernière GR Yaris, il s'agit donc là d’une inversion des rôles inhabituelle où la technologie des voitures de route est transférée aux modèles de compétition. Cela permettra notamment de tester ce nouveau système dans les conditions les plus extrêmes. TGR Dakar Team a également travaillé avec son partenaire Motul sur l'électronique et la programmation du système afin de garantir qu’il s’adapte parfaitement à l’Hilux.

Les quatre équipages engagés par Toyota Gazoo Racing au Dakar 2021 forment un savant mélange d’expérience et de jeunesse. Les vainqueurs de l’édition de 2019 Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel continuent de mener l’équipe, tandis que Giniel de Villiers et son navigateur Alex Haro sont également bien décidés à disputer le haut du classement.

L'équipe accueille également le pilote sud-africain Shameer Variawa, qui participe ici à son deuxième Dakar. A ses côtés, Dennis Murphy a remporté de nombreuses épreuves en Afrique du Sud en tant que co-pilote, mais il s’agit là de sa première participation au Dakar comme co-équipier.

Le double champion sud-africain de cross-country Henk Lategan et son navigateur Brett Cummings avaient également intégré l’équipe cette année.

L'édition 2021 du Dakar se déroule à nouveau uniquement en Arabie Saoudite, avec des équipages partis de la ville de Jeddah le 3 janvier. Cette année, l'itinéraire suit une direction anti-horaire et s’est d’abord dirigé vers le sud en direction de Bisha. Après la journée de repos prise dans la ville de Ha’il le 9 janvier, marquant le début de la seconde moitié du rallye, les concurrents se sont dirigés vers le nord jusqu'à Sakaka, avant de mettre cap à l'ouest vers la future ville de Neom pour deux étapes. Enfin, le rallye s’orientera au sud via Al Ula et Yanbu, avant d'atteindre l'arrivée à Djeddah le 15 janvier.

D’après communiqué