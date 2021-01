Photo du jour : la station des louages de Sfax inondée de passagers !





A la veille du confinement général annoncé par le ministère de la Santé, la station des louages de Sfax a été prise d’assaut par les passagers.

Sur une photo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, nous pouvons voir une queue interminable de citoyens munis de leurs bagages dans l’attente de pouvoir dénicher un billet de retour à leur domicile ou ville natale.

Le ministère de la Santé a décrété, mardi 12 janvier 2021, un confinement sanitaire général de quatre jours et ce à compter de jeudi 14 janvier et jusqu’à dimanche 17 janvier inclus, dans une tentative de casser la courbe de propagation du virus SARs-Cov-2 responsable de la pandémie Covid-19. Il est à craindre que de tels déplacements n'aggravent encore plus les contaminations...

N.J.





Crédit photo : Zaher Kammoun