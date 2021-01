Chaouachi : La participation d'Al Karama au dialogue national ne peut que l'entacher !

La présence de la coalition Al Karama ne peut que perturber et entacher l’image du dialogue national initié par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a estimé ce mercredi 13 janvier 2021, le secrétaire général d’Attayar, Ghazi Chaouachi.

Interrogé par Wissal Kasraoui dans son émission Houna Shems sur les ondes de Shems FM, M. Chaouachi a expliqué, à propos de l’impact d'une absence du dialogue de partis politiques influents et actifs au parlement, que la mise en place d’un tel dialogue national en cette période de crise demeure extrêmement difficile.

A savoir que le Parti destourien libre (PDL) a refusé de participr, la coalition Al Karama s’est auto-exclue selon l’UGTT et la participation de Qalb Tounes n’a pas été actée.

« Il y a des préparatifs et des concertations à faire avant le commencement de cette initiative. Aujourd’hui, il est clair que certaines parties ne vont pas prendre part à ce dialogue alors que les organisateurs ont émis leur véto contre d’autres, et cela est normal. Ceci n’aura pas d’impact négatif, s’il y a une majorité sage, responsable et qui veut que le Tunisie dépasse la crise. Le pays ne doit pas être entravé par l’absence de quelques parties, qui se sont auto-exclues », a-t-il soutenu.

Pour lui, le PDL a déclaré qu’il n’était pas concerné par ce dialogue. « Ce parti issu du RCD dissous, je pense que ce parti n’a pas une logique démocratique et qui croit au dialogue. Il a déclaré qu’il n’est pas concerné par ce dialogue parce qu’il a son propre agenda. Son absence ne va pas impacter le dialogue et on ne peut pas l’obliger à y participer », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : « Il y a une autre partie, la coalition Al Karama qui s’est auto-exclue du diloague par ses pratiques contre l’Etat civil, son usage et son incitation à la violence et au terrorisme. Sa présence ne peut que perturber et entacher l’image du dialogue national ».

En ce qui concerne Qalb Tounes, le dirigeant d’Attayar a assuré que s’il voulait participer, il sera le bienvenu en tant que parti élu.

I.N