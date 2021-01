Les jardins d'enfants restent ouverts à partir du 18 janvier

Le ministère de la Femme a annoncé, mercredi 13 janvier 2021, la fermeture des jardins d'enfants pendant les quatre jours de confinement général décidé par le ministère de la Santé, soit du 14 au 17 janvier inclus.

La reprise est fixée au lundi 18 janvier dans le respect total des protocoles sanitaires prévus pour ces établissements, lit-on dans un communiqué du ministère de la Femme.

Le ministère a précisé, également, que les activités des centres, clubs et complexes dédiés à l’enfance seraient suspendues du 14 au 24 janvier. Ces structures continueront, cependant, à assurer leurs services d’assistance psychologique et d’hébergement.

Il a été décidé, également, la suspension de toutes les manifestations, activités et sessions de formation prévues au préalable.

Il convient de rappeler que le Comité scientifique en charge de la lutte contre la pandémie Covid-19 et le ministère de la Santé ont décidé, mardi 12 janvier 2021, d’imposer un confinement général de quatre jours et de suspendre les cours dans les établissements d’enseignement primaire, secondaire et universitaire jusqu’au 24 janvier, afin de casser la courbe de propagation du virus SARS-Cov-2.

La Tunisie a enregistré à la date du 11 janvier, 2.586 nouveaux cas de Coronavirus portant ainsi le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie à 164.936. Le Covid-19 a, notons-le, fait, jusqu’au 11 janvier, 5.343 morts.

N.J.