A Cité Ezzouhour, 180 tests positifs au Covid-19 sur 200 réalisés

Le taux de contamination aurait atteint les 90% dans la circonscription de la Cité Ezzouhour au Grand Tunis, selon les tests rapides réalisés ce mardi matin 12 janvier 2021.

En effet, la députée d’Ennahdha Yamina Zoghlami, qui a pris part à la campagne de tests rapides de la circonscription, a affirmé dans un post Facebook, que le Dr Azzabi, président de la circonscription, sur les 200 personnes testées, 180 se sont révélées porteuses du Covid-19.

Dans son bilan de la veille, le ministère de la Santé avait annoncé plus de 3.000 nouvelles contaminations et 69 décès en 24h. Un record depuis le début de la pandémie. Le total de contaminations au SARS-CoV-2 grimpe à 162.350 cas cumulés et 5.284 décès.

Le même jour, le chef de service de pneumologie à l’hôpital Charles Nicolle, Hichem Aouina, avait mis en relief la hausse importante du nombre de contaminations qui est corrélée à une hausse du nombre des cas graves et du nombre de décès. Et de marteler qu’on recense actuellement un décès des suites du Covid-19 toutes les 25 minutes, en moyenne.

La situation est tellement préoccupante, des sources bien informées ont confié à Business News que la commission scientifique anti-Covid avait proposé un confinement général dans certains gouvernorats où le taux de contaminations explose et qu’une réunion serait prévue avec le chef du gouvernement afin de décider de la démarche à suivre.

Dans ce cadre, il est attendu que le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, annonce plus tard dans la journée de nouvelles mesures anti-Covid.

I.N