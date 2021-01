Vient de paraître : Tunisie, dix ans et dans dix ans

Leaders Books vient d’éditer un nouvel ouvrage collectif de 240 pages intitulé « Tunisie, dix ans et dans dix ans ». Un ouvrage qui réunit une belle brochette de personnalités tunisiennes sous la direction de Taoufik Habaïeb, directeur de la maison d’édition.

Ainsi, on va pouvoir lire non sans délectation Fadhel Abdelkéfi, Yadh Ben Achour, Mustapha Ben Jaâfar, Ridha Ben Mosbah, Sophie Bessis, Ouided Bouchamaoui, Hédi Bouraoui, Yassine Brahim, Mohamed Derbel, Ahmed Friâa, Kamel Jendoubi, Elyes Jouini, Abdelaziz Kacem, Selma Mabrouk, Anis Marrakchi, Emna Mnif, Khadija Taoufik Moalla, Fadhel Moussa, Mustapha Kamel Nabli, Mohamed Nafti, Ahmed Ounaïes, Riadh Zghal et Abderrazak Zouari.

Préfacé par Hakim El Karoui, l’ouvrage revient sur ce qu’il faut retenir des dix dernières années vécues par la Tunisie depuis le 14 janvier 2011 et sur le comment faire pour nous rattraper au cours de la nouvelle décennie qui s’amorce.

La densité des textes et la richesse des écrits des 24 contributeurs constituent des éléments utiles pour un grand débat national sur ce qu’a vécu la Tunisie ces dix dernières années et sur ce qui l’attend en ce début de 2021 et sa deuxième décennie démocratique.

R.B.H