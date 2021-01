K2 mytho, la nouvelle coqueluche de la toile tunisienne !

Le rappeur et ex de la fille du président défunt Ben Ali, Karim Gharbi, plus connu sous le nom de de K2 ou K2rhym, a affirmé hier, lundi 11 janvier 2021, avoir conclu un « accord avec la représentante du gouvernement chinois et directrice de la coopération internationale Mengjia Gao, pour fournir le vaccin chinois à la Tunisie ».

Il a n’a bien évidemment pas manqué d’évoquer son patriotisme sans bornes et les efforts qu’il entreprend depuis deux mois pour sauver la Tunisie des griffes du Covid-19 et pour que le pays puisse avoir accès au vaccin dans les plus brefs délais.

Si son post a convaincu quelques crédules, beaucoup sont restés sceptiques et nombreux ont été jusqu’à vouloir vérifier la véracité de ses dires. Et là, sans surprise, il s’est avéré que les personnalités avec lesquelles s’affichait sur une photo la « star », n’ont absolument rien à avoir avec les autorités chinoises et encore mois avec le vaccin anti-covid.

La prétendue représentante chinoise est en fait de la directrice de la coopération internationale de l'Etihad Credit Insurance (ECI), la société de crédit à l'exportation fédérale des Émirats Arabes Unis, qui participait au mois de juin dernier à un évènement à Dubaï.

On rappellera qu’à l’heure actuelle Pfizer/BioNTech est le seul vaccin anti Covid-19 à être validé par l’OMS. On rappellera aussi que seul l’Etat tunisien est habilité à importer ou à acheter des vaccins.

M.B.Z