Yves Souteyrand : La Tunisie recevra ses premières doses de vaccin dans quelques mois

« Le vaccin est la lumière au bout du tunnel, mais pour le cas de la Tunisie le tunnel est très long » a indiqué ce mardi 12 janvier 2021, le représentant de l’OMS en Tunisie, Yves Souteyrand au micro d’Anis Morai sur RTCI.

M. Souteyrand a souligné que la situation épidémiologique en Tunisie est « très grave », que le pays connait le taux de mortalité le plus élevé de la région et que le vaccin, à lui tout seul, n’endiguera pas la crise.

« Les hôpitaux dans certaines régions sont déjà saturés et si aucune mesure radicale n’est mise en place, il est à craindre que la situation, qui est déjà critique, s’aggrave » a-t-il poursuivi.

A lire également Bilan Covid-19 : Un record de contaminations dépassant les 3000 cas en 24h

Sur la question du vaccin, le représentant de l’OMS a souligné qu’à l’heure actuelle seul le vaccin Pfizer a été validé par l’organisation qui continue d’examiner les autres, dont certains seront aussi validés dans les jours qui viennent. « C’est Pfizer qui a été choisi par la Tunisie et une commande a déjà été lancée. La Tunisie a été active, mais il faut savoir que ce vaccin a des exigences en terme de transport et de stockage. La Tunisie recevra ses premières doses de vaccin Pfizer dans quelques mois » a-t-il ajouté.

Yves Souteyrand a expliqué, que l’initiative Covax a pour objectif de mettre en place une distribution juste et équitable des vaccins. « L’initiative Covax réunit 190 pays, et la Tunisie fait partie de la liste des pays éligibles qui auront accès aux vaccins pour 20% de sa population à des tarifs très subventionnés ou même gratuits. La Tunisie a rempli toutes les étapes et dans les temps, il n’y a eu aucun laxisme de la part du gouvernement.

On travaille actuellement avec la Tunisie pour qu’elle ait une stratégie opérationnelle suffisamment crédible et qu’elle puisse bénéficier du vaccin dans les temps quand l’initiative Covax sera en mesure de distribuer les vaccins. Il faut savoir que l’initiative Covax a sécurisé deux milliards de doses, qui seront distribuées dès qu’ils seront homologués par l’OMS. Tout le monde devra être en sécurité pour que le monde soit en sécurité, il n’est pas question de ne vacciner que les pays riches » a-t-il confié.

M. Souteyrand a enfin précisé que la logistique autour du vaccin Pfizer est particulièrement compliquée. « Il faut être prêt à respecter la chaîne de froid, à former les vaccinateurs, à faire le suivi des effets secondaires possibles, s’il y a deux doses, à rappeler les personnes qui ont eu leur première dose. Il faut, sur le plan national, avoir une stratégie opérationnelle extrêmement précise et nous accompagnons le gouvernement dans ce sens. Le secrétaire général de l’Onu a lancé un coup de gueule récemment car certains pays riches ont acheté des doses qui correspondent à neuf fois leur population et nous les appelons à donner le surplus à Covax » a-t-il conclu.

M.B.Z