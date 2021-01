Yadh Elloumi : Nous ne sommes plus en phase avec Mechichi et cela aura des répercussions !

Le député Qalb Tounes, Yadh Elloumi a affirmé, dans une déclaration accordée ce lundi 11 janvier 2021 à Mosaïque FM, que son parti n’avait pas connaissance d’un éventuel remaniement ministériel.

« Nous estimons qu’il ne s’agit pas d’une priorité, aujourd’hui nous avons à faire face au Covid-19 et à la crise économique et un remaniement n’est pas indispensable et n’a pas lieu d’être. Le chef du gouvernement ne nous a pas convaincus… il pense éclater le ministère des Finances alors que optons pour la création de pôles plutôt et un gouvernement politique » a poursuivi le député.

Il a ajouté que Qalb Tounes a demandé au chef du gouvernement d’évaluer son équipe en consultant notamment les partis, soulignant qu’il n’a reçu aucune liste des noms proposés dans le cadre du remaniement. « Nous n’avons proposé aucun nom et nous estimons qu’un remaniement est inopportun. Il devient clair que nous ne sommes plus en phase avec Hichem Mechichi et cela aura sans doute des répercussions » a conclu Yadh Elloumi.

M.B.Z