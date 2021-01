Seyed Ferjani : Nabil Karoui est maltraité en prison !

Le député Ennahdha, Seyed Ferjani, a accusé les autorités pénitentiaires de maltraiter le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, incarcéré depuis décembre.

Dans un post partagé sur les réseaux sociaux, ce lundi 11 janvier 2021, le député a appelé ses collègues « droit de l’hommistes » à coordonner une visite « de contrôle » à la prison pour s’enquérir de l’état de santé de Nabil Karoui.

« II n’est pas normal qu’on use du froid glacial et d’autres moyens pour l’affaiblir psychologiquement et pour mettre en péril sa santé » a-t-il souligné.

M.B.Z