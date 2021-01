Gabès - Suspension des cours dans les délégations de Mareth et Toujene

Les syndicats de l’Enseignement de base à Mareth et Toujene (gouvernorat de Gabès) ont annoncé ce dimanche 10 janvier 2021, la suspension des cours dans les deux délégations pendant trois jours à partir de demain, lundi 11 janvier.

Les syndicats précisent que la suspension des cours aura lieu en attendant une campagne de dépistage globale et gratuite du Covid-19, ainsi que la désinfection de tous les établissements et la mise à disposition des moyens de prévention.

Et d’ajouter que cette démarche a été prise afin d’attirer l’attention des autorités locales et régionales et les appeler à assumer leur responsabilité dans la protection des élèves et des enseignants.

