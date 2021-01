Hichem Aouina : On arrive au point où il faut choisir les patients qui seront admis en réanimation !

Le chef de service de pneumologie à l’hôpital Charles Nicolle, Hichem Aouina, a souligné, lors de son intervention ce samedi 9 janvier 2021, au JT de la chaîne nationale Watania 1, que la situation épidémiologique est « critique ».

Il a affirmé que les hôpitaux commencent à manquer de lits de réanimation pour accueillir les malades du Covid-19, précisant que les médecins s’en retrouvent aujourd’hui confrontés à leur pire cauchemar, celui de devoir « choisir » les patients à admettre en réa.

M. Aouina a enfin appelé les citoyens à redoubler de vigilance et à respecter les mesures sanitaires en vigueur. « On ne doit pas vivre avec le virus, on doit s’en protéger. L’idée n’est pas de baisser la garde ni de tomber dans la psychose mais de faire attention et de respecter scrupuleusement les mesures », a-t-il conclu.

M.B.Z