L’Acropolium de Carthage fermé sur décision du ministère des Affaires culturelles !

Le journaliste Hatem Bourial a dénoncé, dans un post partagé ce samedi 9 janvier 2021, ce qu’il a qualifié de « Hold-up » à Carthage.

M. Bourial, dont le post a été notamment repris par l’association « Amis de Carthage », a annoncé la fermeture, par le ministère des Affaires culturelles, de l'Acropolium de Carthage.

« Accompagnés par des huissiers et de la force publique, les envoyés du ministre des Affaires culturelles ont renvoyé Mustapha El Okby, animateur des lieux depuis un quart de siècle, lui ont pris ses clés et ont placé l'édifice sous séquestre », a affirmé notre collègue journaliste, précisant que quinze travailleurs se seraient ainsi retrouvés à la rue.

« Un projet artistique bousillé et la stupeur en prime. Voilà comment sous des prétextes fallacieux, on écrase la culture. On me dira que la démarche est légale et qu'une concession peut être interrompue à tout moment. Dès lors, j'interroge la légitimité de cette légalité et appelle toutes les bonnes volontés à soutenir Mustapha El Okby pour que l'Acropolium vive et prospère » a-t-il ajouté.

Des pétitions ont été lancées, notamment par l'Association des amis de Carthage pour soutenir M. El Okby, fondateur de l’Acropolium.

On rappellera que la Cathédrale Saint-Louis de Carthage qui menaçait, comme bien d’autres édifices historiques du pays, de tomber en ruine, a été récupérée en concession par le promoteur culturel Mustapha El Okby, qui, après avoir entrepris les travaux de rénovation nécessaires, en a fait l’Acropolium devenu un pôle culturel incontournable de la banlieue nord de Tunis.

Des évènements comme l’Octobre musical s’y tiennent depuis maintenant près de trois décennies et ont permis au lieu de rayonner en Tunisie mais aussi à l’internationale.

M.B.Z