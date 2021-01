Affrontements avec les supporters du Club africain : le ministère de l'Intérieur précise

Le ministère de l’Intérieur a affirmé, dans un communiqué publié ce samedi 9 janvier 2021, que des supporters du Club africain, plaidant la cause du club, se sont rassemblés aujourd’hui devant le ministère des Sports et ont tenté d’envahir le lieu ainsi que les installations sportives environnantes.

Le ministère de l’Intérieur a précisé que les manifestants, empêchés de forcer les locaux du ministère, s’en sont pris aux agents des forces de l’ordre et les ont attaqués avec des projectiles et des pierres infligeant des blessures à un certain de nombre de sécuritaires.

« La situation a exigé une intervention, conformément à la réglementation en vigueur, pour préserver la sécurité des unités sécuritaires, du siège du ministère de la Jeunesse et des Sports, des installations sportives et des propriétés publiques et privées situées dans leurs environs » a-t-il ajouté, soulignant qu’une instruction judiciaire avait été autorisée par le parquet pour enquêter sur les circonstances de cette « agression ».

On rappellera que des affrontements ont éclaté entre les sympathisants du Club africain et les forces de l’ordre devant le siège de la Fédération tunisienne de football (FTF). Plusieurs blessés seraient tombés.

Selon les informations dont nous disposons, des sympathisants du Club africain se sont réunis dans la matinée de samedi devant la FTF réclamant le départ du président du club de football, Abdessalem Younsi. Les forces de l’ordre ont, alors, utilisé des bombes à lacrymogène pour disperser la foule en colère.

Les sympathisants du Club africain se seraient rendus sur place pour revendiquer la démission et non le retrait du président du Club, afin de pouvoir élire un remplaçant.

Abdessalem Younsi est, en effet, accusé d’avoir failli à ses engagements notamment en ce qui concerne le règlement des dettes du club et la formation des jeunes recrues.

Il aurait, d’ailleurs, signifié qu’il allait se retirer de la présidence du club mais aucune décision effective n’a suivi cette annonce faite par le conseiller juridique du club, Abdallah Kallali.

Abdessalem Younsi a réagi, à cette annonce, vendredi 8 janvier 2021 sur les ondes de Mosaïque FM. Exprimant son étonnement, il a souligné qu’il ne quitterait le club qu’à condition qu’un remplaçant soit nommé à sa place. Ce qui a suscité l’ire des sympathisants du Club africain. Ceux-ci avaient, en effet, imposé un ultimatum au président du club pour qu’il présente sa démission dans les 24 heures.

M.B.Z