Cérémonie de prise de fonction de Olfa Hamdi, nouvelle PDG de Tunisair

La cérémonie de prise de fonction de la nouvelle PDG de Tunisair, Olfa Hamdi, s’est déroulée jeudi 7 janvier 2021 en présence du ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, lit-on dans un communiqué du transporteur national.

A l’occasion, Moez Chakchouk a salué les efforts du personnel qui a veillé à la continuité des services de la compagnie aérienne nationale en l’absence d’un PDG, appelant toutes les parties, y compris sociale, à collaborer avec la nouvelle direction afin d’améliorer les performances de l’entreprise.

Le ministre a, également, présenté en détails les défis auxquels fait face la compagnie, notamment les problématiques structurelles, financières et techniques ainsi que les répercussions de la pandémie Covid-19.

Olfa Hamdi a, de son côté, exprimé sa reconnaissance de la confiance qui lui a été accordée affirmant que les obstacles auxquels fait face Tunisiair ne pourraient éteindre son optimisme.

Elle rappelé, dans ce sens, la prévalence de la compagnie au niveau de la sécurité qu’elle assure à ses passagers et la compétence de son personnel.

Olfa Hamdi a, rappelons-le, été nommée PDG de Tunisiair, lundi 4 janvier 2021, après le refus de Wassef Ayadi nommé au même poste le 23 octobre 2020.

Mme Hamdi est diplômée en génie de la construction et gestion de projets de l’Université du Texas et ancienne consultante grands projets. Elle est, également, cofondatrice et CEO de la société Concord Project Technologies Inc.

N.J.