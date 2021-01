Yosri Dali viole le secret professionnel et suscite la colère des psychologues !

Les représentants du département de psychologie à l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis et de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis ainsi que l’Association tunisienne de psychologie et l’association de Recherches et études en psychologie Ibn Charaf, ont publié un communiqué, ce jeudi 7 janvier 2021, pour dénoncer fermement les publications du député Al Karama Yosri Dali qui enfreignent les règles déontologiques des psychologues, notamment, la violation du secret professionnel.

Les signataires du communiqué ont assuré que les propos de Yosri Dali n’ont aucun rapport avec les normes scientifiques du métier du psychologue, ni avec ses cadres éthiques.

Ils ont, également, mis en garde contre l’instrumentalisation de ce métier noble, et son exploitation pour détruire des adversaires politiques ou pour des raisons idéologiques, rappelant que le psychologue est le refuge des marginalisés, outre son rôle dans la compréhension et le traitement de la souffrance de l’être humain.

Le député Yosri Dali avait publié sur mur : « Il y a des années, sa mère me l’a ramené parce qu’il souffrait d’énurésie à 14 ans. Aujourd’hui, il m’accuse de terrorisme et takfirsme ».

Face aux multiples critiques, le député Al Karama, a publié un deuxième statut pour se justifier, mais aussi pour poursuivre sa fuite en avant, soulignant qu’il n’a pas violé le secret professionnel, puisqu’il n’a pas cité le nom de la personne concernée, mais indiquant tout de même qu’il s’agit d’un journaliste.

S.H