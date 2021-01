Tunisie - Arrestation d’un dangereux terroriste d'Al-Qaida

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, dans un communiqué rendu public, ce jeudi 7 janvier 2021, l’arrestation d’un dangereux terroriste, faisant l’objet de plusieurs avis de recherche, à la suite d’une opération d’investigation sur terrain de haute précision.

Le ministère de l’Intérieur précise qu’il s’agit de l’un des dirigeant de l’organisation terroriste d’Al-Qaida. Il a été actif dans cette organisation dans un des foyers de tension. L’élément en question entretient, également des relations avec des membres de Katibet Oqba retranchés dans les montagnes tunisiennes.

Les enquêtes ont révélé que l’individu en question a coordonné avec des dirigeants connus de l’organisation mère d’Al-Qaida à l’étranger et des membres de Katibet Oqba en Tunisie, pour planifier des opérations terroristes. Il s’est, également, avéré qu’il apportait le soutien logistique provenant de l’étranger à Katibet Oqba.

Le ministère ajoute que l’opération a permis la saisie d’une kalachnikov et des munitions, outre le démantèlement d’une cellule apportant le soutien logistique à ce terroriste et l’arrestation de ses membres. Il a précisé que les enquêtes et les investigations se poursuivent dans le cadre des efforts de lutte contre le terrorisme.

S.H