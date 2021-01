SAP célèbre virtuellement des lauréats de la deuxième promotion du programme SAP jeunes professionnels en Tunisie

SAP, leader mondial des logiciels d’entreprise, et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ont conjointement célèbre la cérémonie de remises des diplômes de la 2ème promotion tunisienne du programme de formation SAP Jeunes Professionnels (YPP) sous format virtuel due la pandémie de la Covid-19. Son Excellence Mme Hanène TAJOURI BESSASSI, Ambassadeur de Tunisie en Allemagne, M. Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général de SAP Afrique Francophone, et Mme Marita Mitschein, Vice-Présidente Senior SAP Compétences Numériques pour l’Europe du Sud, le Moyen-Orient & l’Afrique, aussi Directrice Générale de l’Institut de Formation et Développement de SAP, ont pris part à cette cérémonie, avec la participation d’autres partenaires et clients de SAP.

SAP en phase de la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique (2020-2030) de l'Union africaine

La numérisation en Afrique représente une force motrice pour une croissance innovatrice et durable menant à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063 de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAF). De ce fait, l’Union Africaine a mis en place une stratégie visant à construire un marché unique numérique en Afrique d’ici 2030. Selon le rapport de l’Union Africaine sur la transformation digitale du continent 2030, cette initiative sera appuyée par un programme massif de développement de compétences numériques en ligne afin de fournir des connaissance et des compétences numériques en matière de sécurité et protection de la vie privée à 300 millions d’africains par an d’ici 2025.

La stratégie de transformation digitale Africaine 2030 de l’Union Africaine s’engage aussi à développer les compétences numériques inclusives et des capacités humaines dans le domaine des sciences numériques et de l’éducation, tant techniques que professionnelles, pour diriger et mener la transformation digitale. Parmi les aptitudes numériques spécifiées comptent le codage, la programmation, l’analyse, la sécurité, la chaines des blocs, l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, la robotique, l’ingénierie, l’innovation, l’entreprenariat, et enfin la politique de réglementation technologique. Des modèles de financement novateurs seront mis en œuvre pour accompagner cette digitalisation du continent Africain avec un investissement de $ 20 milliards entre 2020 et 2025, avec un objectif de $ 50 milliards par an entre 2026 et 2030.

SAP Young Professional Program : atout majeur de la révolution industrielle 4.0 en Tunisie

S’alignant sur la stratégie nationale de transformation numérique de la Tunisie (2021-2025 ) annoncée par le gouvernement en Octobre 2020, SAP va poursuivre son ambition d’accélérer la transformation digitale en Afrique du Nord et œuvre à y implanter une culture numérique à travers son initiative de formation globale des Jeunes Professionnels. Sous le thème « Les Compétences pour l’Afrique sur le Continent Africain », ce programme de formation constitue un véritable atout pour les pays désireux d’améliorer leurs économies et leurs sociétés en réduisant le déficit du chômage et celui des compétences numériques chez les jeunes. Depuis le lancement du programme de formation SAP Jeunes Professionnels en fin 2019, une cohorte de jeunes Tunisiens ont entamé cette formation au début du mois de Septembre 2020, et ont pu décrocher leurs diplômes le 16 Décembre de la même année. D’autres groupes de formation en Afrique du Nord, notamment au Maroc et en Égypte, sont en cours de finalisation du programme SAP Jeunes Professionnels et prévoient de terminer leurs cursus de formation d’ici la mi-Décembre 2020. Concernant l’Algérie, le programme SAP Jeunes Professionnels prendra fin d’ici la fin du mois de Janvier 2021.

Le programme SAP Jeunes Professionnels comprend une formation unique et certifiée allant de 2 à 3 mois autour des aptitudes fonctionnelles et techniques des logiciels SAP avec un focus sur les innovations les plus récentes en termes de techniques de formations et de compétences numériques générales. Cela permet aux jeunes lauréats de ce programme d’acquérir un avantage concurrentiel de taille sur le marché du travail. Ce programme accompagne les lauréats d’universités précédemment sans emploi ou sous-employés ainsi que les jeunes du pays dans leur formation numérique pour devenir des consultants associés SAP, ce qui leur octroie un atout considérable sur le marché du travail pour décrocher des entretiens d’embauche au sein de l’écosystème de SAP. Le taux d’employabilité des jeunes lauréats du programme SAP Jeunes Professionnels est estimé à 99% juste après l’obtention de leurs diplômes.

Disponible dans 28 pays dans le monde, le programme de formation SAP Jeunes Professionnels continue d’étendre son empreinte numérique auprès de la jeunesse tunisienne et africaine en capitalisant sur ses multiples initiatives de formations numériques telles que le Africa Code Week. Le Programme Jeunes Professionnels, lancé en 2012 sous le thème « Compétences SAP pour l’Afrique sur le Continent Africain », a permis de former et octroyer des certifications qualifiantes à plus de 1 300 jeunes à travers le continent africain et plus de 2 990 talents à travers le monde.

La formation SAP Jeunes Professionnels en Tunisie est le fruit d’une collaboration entre SAP et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ayant pour objectif la création de 450 emplois pour des profils hautement qualifiés dans le secteur IT dans 10 pays Africains sur une durée de 3 ans. Ce projet de coopération fait partie de l’Initiative spéciale Formation et emploi et du programme develoPPP.de que GIZ implémente au nom du Ministère fédéral allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ).

Ayant lancé le programme SAP Jeunes Professionnels à l’échelle globale en 2012, Mme Marita Mitschein, Vice-Présidente Senior SAP Compétences Numériques pour l’Europe du Sud, le Moyen-Orient & l’Afrique, également Directrice Générale de l’Institut de Formation et Développement de SAP, a précisé que les initiatives de formation numérique telles que le SAP Jeunes Professionnels sont plus que jamais au cœur des besoins des entreprises nécessitant des compétences techniques afin d’accroitre leur productivité, la performance de leurs activités ainsi que leur transformation numérique. « En Tunisie, comme dans le reste des pays du monde, les lauréats de cette année ont fait face aux disruptions causées par la pandémie de Covid-19, ce qui a nécessité l’adaptation du format du programme à un modèle de formation entièrement virtuel. Nous sommes extrêmement fiers de nos jeunes lauréats d’avoir relevé ce défi et fait de leur formation un véritable succès en dépit des conditions de formation contraignantes. Nous sommes confiants que ces jeunes talents vont impacter positivement les entreprises qu’ils vont intégrer dans le futur », a rajouté Mme Mitschein.

M. Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général de SAP Afrique Francophone, a tenu à féliciter chacun des lauréats du programme SAP Jeunes Professionnel et les encourager à perpétuer leur empreinte digitale dans leurs futures missions en entreprise. « C’est avec beaucoup de joie que nous célébrons aujourd’hui la remise des diplômes de cette 2ème promotion du Programme SAP Jeunes Professionnels en Tunisie. Cette étape constitue une nouvelle ère dans leurs parcours professionnels malgré un contexte sanitaire difficile. Je vois beaucoup de fierté sur leurs visages et c’est tout à leur honneur. Leurs perspectives d’avenir sont multiples, en espérant qu’ils contribueront à la réalisation des grands objectifs de leur pays et de leur continent. La diffusion des connaissances est un des moteurs d’une vie meilleure. C’est pour cette raison que le Programme SAP Jeunes Professionnels se réjouit de munir la jeunesse tunisienne et africaine de compétences numériques afin de réaliser les objectifs de la vision fondatrice de transformation digitale africaine »